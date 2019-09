Októberben jön a John Wick Hex

Nem kicsit lepődtünk meg, amikor a Thomas Was Alone mögött álló Mike Bithell bejelentette a nagyérdeműnek, hogy ő bizony játékot készít a John Wick alapján, ami ráadásul egy stratégiai műfajú szoftver lesz.

Az Epic Games Store exkluzivitásában érkező John Wick Hex most hivatalos megjelenési dátumot kapott, ráadásul már nem is kell rá sokat várnunk, hiszen Bithell, amikortól is 20 dollárért bezsákolhatjuk a címet PC-re és Mac-re egyaránt. John Wick Hex egy teljesen eredeti sztorit fog elmesélni a filmekből megismert univerzumban, a cselekmény haladtával pedig mi is oldhatunk egy újabb és újabb finomságot Mr. Wicknek, például új fegyvereket, öltönyöket és helyszíneket. A premierdátum kihirdetése apropóján még egy friss kedvcsináló is jött, amit melegen ajánlunk mindenkinek:

