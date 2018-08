Októberben jön a három játékot egybefoglaló Dark Souls Trilogy

A Bandai Namco okozott egy kis meglepetést a kölni expón, lévén bejelentették a gamescomon, hogy érkezik a Dark Souls Trilogy, mely mind a három Souls-játékot tartalmazni fogja egy kollekcióban.

A Dark Soul Remastered, a Dark Souls 2: Scholar of the First Sin és a Dark Souls 3 : The Fire Fades Edition változatok kerülnek a pakkba, mely nem mellesleg egy exkluzív fémtokkal fog befutni,Lényegében minden egyes kiegészítőt magába foglal a csomag, tehát a teljes Dark Souls élményt kapjuk meg, ha beruházunk rá, viszont üröm az örömben, hogy csak a konzolosok örülhetnek a kiadásnak,, az Xbox One és PlayStation 4 tulajok viszont október 19-én férhetnek hozzá a dologhoz.Egy menő kedvcsináló is mellékelve lett a bejelentéshez, csekkoljátok ti is:

