Októberben jön a Gwent: Iron Judgment kiegészítő

Újabb kiegészítővel bővül hamarosan a Gwent, a népszerű The Witcher-sorozaton alapuló kártyajátékhoz ugyanis a CD Projekt RED bejelentette, hogy október 2-án érkezik a következő bővítmény, mely Iron Judgment címre hallgat.

A kiegészítő PC-re, PS4-e és Xbox One-ra egyaránt beroboghat majd, a főszerepben Radivod királlyal és az északiakkal, aminek jóvoltából, velük együtt pedig természetesen az újabb élményekről és kihívásokról sem kell majd lemondanunk.Szintén friss hír, hogy a Gwent október végétől mobilokon is megkezdi hódítását, első körben iPhone-on és iPad-en, egyelőre a most bemutatott bővítmény nélkül, amiről az alábbiakban az első kedvcsinálót is lehetőségünk nyílik megtekinteni.

