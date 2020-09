Októberben jelenik meg a nindzsás cyberpunk játék, a Ghostrunner

Pont időben lesz lehetőségünk belekóstolni egy igazán színpompás és izgalmas cyberpunk világba, még mielőtt novemberben berobbanna a CD Projekt Red giga-RPG-je, hiszen októberre kapott megjelenési dátumot a Ghostrunner

A PAX 2020 eseményen villantottak egy vadonatúj trailert, ami tartalmazza már az október 27-ei premiert, úgyhogy hetek múlva megérkezik a vagdalkozós alkotás PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re. PC-n lesz ray tracing támogatás is, az igazán ínyencek számára.A lengyel székhellyel bíró One More Level csapat egyébiránt echte a hardcore réteget célozza meg a programjával, úgyhogy nem is igazán a Cyberpunk 2077-nel próbálnak meg versenyezni, ami valljuk be, a lehető legjobb döntés a részükről.

Nézd nagyban ezt a videót!