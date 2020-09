Októberben hagyja el early access állapotát a Torchlight 3

Júniusban kezdődött meg a sokak által várt Torchlight 3 korai hozzáférése, avagy ismertebb nevén early access verziója, azonban sokat nem kell várni a hivatalos megjelenésig, hiszen októberben jön teljes pompájában a program.

Rengeteg visszajelzést kapott ez idő alatt a brigád, úgyhogy van bőven lehetőség formálni a végeredményre. Ami a legjobb az egészben, hogy nem is kell október végéig várnunk, mivelhogy október 13-án esedékes a teljes premier, a Steam szerint 11 ezer forintos árcédulával.A játék egyébként kapott hideget és meleget is az elmúlt hónapok során, sokan nem tudták megemészteni az új irányt, míg sokan mások viszont tárt karokkal üdvözölték a rengeteg friss elemet, amik a széria tekintetében most debütáltak először.