Bár eredetileg a nyári szezonra ütemezték a Frostpunk konzolos verziójának rajtját, végül ez októberre fog csúszni, a hírt pedig a fejlesztők és a kiadó egy pofás trailer formájában tudatta a nagyérdeművel.

Általában a stratégiai játékok PC-ről konzolra való átültetése elég felemásan szokott sikerülni, ellenben, így emiatt nem nagyon kell aggódnunk.A bejelentéshez dukáló trailer alatt egyébként Johnny Cash legendás dala, a God's Gonna Cut You Down szól, így ha másért nem is, ezért mindenképp érdemes lecsekkolni az alábbi videót - hiszen Johnny Cashből sosem elég, nemdebár?

