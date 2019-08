Októberben érkezik a Yooka-Laylee and the Impossible Lair

Jolika és Lajcsi nemsokára újabb kalandra indulnak, a Playtonic ugyanis a Twitteren bejelentette, hogy terveik szerint még az idén felküldik a boltok polcaira a Yooka-Laylee and the Impossible Lair -t.

Good things are coming in October... pic.twitter.com/Qn9JykH2Ws — Playtonic (@PlaytonicGames) 2019. augusztus 15.



A Banjo-Kazooie szellemi örökségét ápoló sorozat legújabb epizódjához, azonban egy nyúlfarknyi kedvcsináló mellett már kiemelték, hogy biztosan októberben számíthatnak az új kalandok érkezésére a rajongók. Yooka-Laylee and the Impossible Lair egyébiránt PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re egyaránt készülődik a háttérben, ha pedig megnéznél belőle pár pillanatot, az alábbiakban még erre is lehetőséged nyílik.