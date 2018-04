Októberben érkezhet a Kingdom Hearts 3?

Bár a Square Enix korábban feketén-fehéren kijelentette, hogy az idei E3 során jelentik majd be a Kingdom Hearts 3 hivatalos megjelenési dátumát, azonban a Target internetes áruház a jelek szerint már most hozzáfért pár bizalmas adathoz.









A kérdéses kereskedő ugyanis napra pontos megjelenési dátumot listázott a minap a Kingdom Hearts 3 adatlapján, ezáltal kiderült, hogy, de ugyanezen az adatlapon egy előrendelőknek szóló november 1-je is felbukkant, amit nem igazán tudtunk hová tenni.A dátum valóságtartalma egyelőre természetesen nem ismert, az is lehet tehát, hogy csak helykitöltő jelleggel került felhasználásra, de akárhogyan is legyen, az idei megjelenésre azért mérget vehetünk. Ha előbb nem, az E3-on minden kiderül!