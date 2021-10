Október végén újabb State of Play adással készül a Sony

A Sony bejelentette az új State of Play adást, amelyre 2021 október 27-én, azaz jövő hét szerdán kerül sor - a műsor körülbelül 20 perces lesz, tehát egy viszonylag rövid eseményről van szó.

Azonban nem csak egy játékra fog koncentrálni az aktuális kezdeményezés. A Sony szerint az adásban, ellenben további információkat nem közöltek.Ami a 2021-es év hátralévő részét illeti, nincs olyan sok nagy játék, ami ennek része lehetne; a Call of Duty: Vanguard juthat azonnal eszünkbe, ahogy a Battlefield 2042 is - bár ez utóbbi az Xbox-szal partneri kapcsolatban áll, így nem valószínű, hogy be fog erülni a kalapba. Kíváncsian várjuk, mit mutatnak!