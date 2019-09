Október végén számíthatunk konzolokon a Close to the Sun megjelenésére

A Wired Productions napra pontos megjelenési dátummal szolgált a horrort és a misztériumot Nikola Tesla különleges világával elegyítő Close to the Sun konzolos verziója kapcsán, mely egyenesen az alternatív tizenkilencedik századba kalauzol el minket.

Mint megtudtuk, a játék október 29-én jelenik majd meg PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re egyaránt, miközben a PC-s átiratok már május óta elérhetők a platform kedvelőinek, a különleges világ mellett egy nagyszerű sztorival, melyben Rose oldalán elveszett testvére után kutatunk egy Tesla által épített rejtélyes hajón, ahol egy lélek sincs, a hősnőnk mögött összezáródó ajtóra pedig valaki nagy betűkkel a "KARANTÉN" feliratot festette.Az Unreal Engine 4 grafikus motorra épülő Close to the Sun -ról egy friss kedvcsinálót is kaptunk, mely azt a célt szolgálja, hogy, noha mi összességében szinte alig látunk különbséget az egyes verziók között.

Nézd nagyban ezt a videót!