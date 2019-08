Nem sikerült a korábban kijelölt időpontra elkészíteni a Bungie csapatának a Destiny 2 legújabb kiegészítőjét, emiatt a függetlenné vált stúdió bejelentette, hogy csak később jelenhet meg a Shadowkeep bővítmény.

Aki ugyanis követi az eseményeket, az bizonyára tudja, hogy a kérdéses expanzió érkezését szeptember 17-re tervezték be, azonban a csúsztatás miatt, ami nemcsak a bővítményt érintette.A Bungie ugyanis bejelentette, hogy ezzel egyetemben a Destiny 2 : New Light, avagy a játék ingyenesen letölthető változata is ugyanerre az időpontra lett tolva, ha tehát a szabad kipróbálás lehetőségére vártunk, akkor egy kicsit legyünk még türelemmel.