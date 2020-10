Október 5-én jelentik be az új Need for Speedet, ami várhatóan a Hot Pursuit remaster lesz

A Need for Speed kapcsán már régóta pletykálják, hogy az idei év során egy Hot Pursuit remasterrel gazdagodik, viszont itt nem a klasszikus epizódra kell gondolni, hanem a 2010-es kvázi újragondolásra, rebootra.

Hogy pontosan miért pont ezt a részt fogják újrakeverni, az nagy kérdőjel, hiszen egy Most Wanted, Underground, Carbon feldolgozást még mindig szívesebben látna az eredeti célközönség, de lényeg a lényeg:a képen a háttérben láthattok táblákat, amiken ott figyelnek a számok, melyek 2020. október 5-ére utalnak. Várhatóan CG trailert és gameplay videót egyaránt kapunk, majd talán novemberben már meg is jelenhet, amikor egyébként is szokott mindig a friss Need for Speed-rész jönni.