A Man of Medan címmel megspékelt, mondhatni első The Dark Pictures játék nagy sikert aratott, habár nem feltétlenül a kritikusoknál, hanem a közönségnél találta meg a számításait, a folytatás pedig hamarosan itt van.

Az antológiaként létező The Dark Pictures második darabja kapcsán frissen érkezett az információ a megjelenési dátum kapcsán, mely szerint, amit ráadásul egy kapcsolódó trailerrel vezetett fel a kiadóként tevékenykedő Bandai Namco.A célplatformok természetesen ismételten a PS4, PC, Xbox One trió, és mint az egy antológiától elvárható, teljesen új karakterek, főgonoszok, helyszínek és sztori várható, apróbb, lazább köteléki szálakkal a Man of Medannal.

