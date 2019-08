Okami étterem nyílt Japánban

A Capcom bejelentette, hogy a Pasera Resorts közbenjárásával megnyílt Japán első olyan étterme, mely minden tekintetben az Okami-sorozat előtt kíván adózni egy kicsikét, és bár csak egy átmenetileg átalakított egységről beszélünk, a rajongók így is odáig lesznek érte.









A kooperáció részeként ugyanis augusztus 29-ig került átalakításra a Pasera Resorts egyik étterme, aminek részeként, sőt exkluzív merchandise termékeket is beszerezhetnek majd maguknak.Az ugyanis egy dolog, hogy speciális menüt állítottak össze mind az ennivaló, mind az innivaló tekintetében, de mindemellé egyedi Okami-sorozatra hajazó poharak, tányérok, alátétek és egyebek is várják a kérdéses időszakban a rajongókat. Mutatunk két képet a menüről, melyeknek színeit és neveit is a játék ihlette: