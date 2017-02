Ők voltak a Steep legvagányabb versenyzői januárban

Rendhagyó videó-sorozatot indított a Steep -hez a Ubisoft Annecy csapata, akik kvázi egyfajta íratlan szabályokkal rendelkező versennyel szeretnének egyre több rajongót csődíteni alkotásukhoz.

A Riders of the Month videó-sorozat részeként ugyanis a csapat, ezáltal a legjobb trükköket mutatták be, vagy a legjobb eredményeket érték el a lesiklás során.A Ubisoft így a jövőben - egy ideig - minden hónapban készíteni fog egy videós összeállítást, amelyben kiemelik annak a 10 embernek a teljesítményét - névvel ellátva persze -, akik a leginkább látványosabb dolgokat produkálták a Steep pályáin.

