Ők játsszák majd Cirit és Yennefert a The Witcher-sorozatban

Hivatalosan is bejelentették, hogy kik fogják megformálni a The Witcher-sorozat két legfontosabb mellékszereplőjét, Vengerbergi Yennefert és Cirit, viszont a poént már most lelőjük - egyikőjüket sem fekete színésznő fogja játszani.





Fontos ezt kiemelni, ugyanis nemrégiben órási volt a riadalom, hiszen felmerült , hogy valamilyen kisebbségbe tartozó színésznőt is keresnek Ciri szerepére, azonban a The Hollywood Reporter értesülései alapján Cirit a 17 éves Freya Allan (baloldali kép), míg Yennefert Anya Chalotra fogja alakítani.A showrunner elmondása alapján, illetve azt is elárulta, hogy nem azért választottak kevésbé ismert színésznőket a mellékszerepekre mert Cavill már éppen elég húzónév, ugyanis minden egyes karakterhez olyan művészt kerestek, aki megfelel a szerepre, akár híres, akár nem.