Ők fogják játszani Sonyát és Kanot az új Mortal Kombat-filmben

Még mindig nemigen tudjuk, mit gondoljunk az újonnan formálódó Mortal Kombat-filmről, mert bár alapvetően vannak pozitív előjelek , a játékok alapján készült filmadaptációk kapcsán már rég elveszett a bizalmunk.

Ettől függetlenül tény, hogy készül a projekt, ráadásul már meg is találták a filmhez azt a két színészt, aki Sonyát és Kanot fogja alakítani. Sonya Blade színésznőjeként nem másra esett a választás, mint a Meg - Az őscápát is jegyző Jessica McNamee-re, Kanot pedig Josh Lawson, a Szexterápia megálmodója fogja életre kelteni - írja a The Hollywood Reporter nyomán az Androgeek Mellettük az Into the Badlands sorozatból Lewis Tan is bekerült a stábba, viszont róla egyelőre fogalmuk sincs, hogy milyen karaktert fog eljátszani.