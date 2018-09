Offline játéklehetőséggel gyarapodik a PlayStation Now

A Sony bejelentette a PlayStation Now legújabb funkcióját, amit biztosan sokan a szívükbe zárnak majd, hiszen az offline játéklehetőséggel letölthetjük magunknak a felhő alapon megkezdett játékokat, hogy később internet nélkül is folytathassuk őket.

A bejelentés szerint a lehetőség kizárólag a PS4-es játékokat és a PS2-es remastereket érinti, a PS3-as játékokat viszont nem, mert ezeket nem lehet PS4-en natívan futtatni.Várhatóan, miközben a Sony azt is elmagyarázta, hogy miként működik majd a rendszer.A PS Now előfizetés mellett az offline játéklehetőséghez elengedhetetlen lesz a PS Plus tagság, hiszen az újdonság lényege, hogy a felhő alapon megkezdett játékot tudjuk csak letölteni PS4-re úgy, hogy a PS Now felhője kérésre átmenti a játék fájljait és mentéseit a konzolunkra, miközben összekapcsolja azt PS Plus tagságunkkal.Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a felhasználóknak néhány naponta ne kelljen csatlakozniuk az internethez, de ha valaki PS Plus előfizető, ez bizonyára nem okoz majd neki gondot. Az új opció várhatóan napokon belül a világ minden részén aktiválódik majd.