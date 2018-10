Ode to a Moon címmel beteg horrorjáték készül valós eseményekre épülve

A Connecticutból származó Colorifiction stúdiója bejelentette Ode to a Moon című legújabb alkotását, mely egy elképesztően beteg művészeti stílussal és témával a középpontban részben valós eseményekre épül fel.

Az erősen sztori-orientált alkotásban New Englandbe látogathatunk, ahol egy fotóriporter egy őszi fesztiválra érkezik, mely éppen egybeesik egy évszázados holdfogyatkozással, azonban a városba érve azt tapasztalja, hogy mindenki teljesen megbolondult, így neki is lát a nyomozásnak, aminek részeként felfedezi a környező farmokat, erdőket és egyéb helyszíneket, de hogy mindebből mennyi a valós esemény, az előttünk sem világos.Mindezt azonban elképesztően beteg, túlzás nélkül delíriumos körítéssel alkották meg a készítők, de inkább beszéljen helyettünk az alábbi kedvcsináló, amit biztosan kevesen tudnak majd végignézni. Az Ode to a Moon várhatóan kizárólag PC-re érkezik, de egyelőre nem tudni még mikor.

