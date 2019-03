Octane érkezésére utaló nyomokat találtak az Apex Legends-ben

Octane neve korábban már felmerült az Apex Legends adatbányászainak kutatásában, ellenben most egyre biztosabb, hogy csatlakozik a battle royale-hoz a karakter, legalábbis erre utaló nyomok bukkantak fel a játékban.

Hiszen a legelső szivárgások óta felmerült, hogy Octane valamiféle ugrópaddal fog rendelkezni, most pedig többen is arról számolnak be Redditen , hogy ilyen holmikat vélnek felfedezni a pályán. Funkcióját tekintve talán nem kell magyarázni:Korábban azt pletykálták, hogy ez lesz Octane ultija, illetve rendelkezni fog egy Swift Mind nevű passzív képességgel, ami elviekben szépen lassan felgyógyítja őt, no meg a taktikai képessége is ott van, az Adrenaline Junkie, amiről egyelőre annyit susmognak, hogy használatával leveszi Octane életerejének 10%-át, cserébe nyolc másodpercnyi mozgási sebesség bónuszért.