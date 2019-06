Ő lesz az egyik főgonosz a Marvel's Avengers-ben

Miután az idei E3-on bemutatkozott a Marvel's Avengers, az első kedvcsináló alapján egy sor találgatás látott napvilágot a rendkívül ígéretes Bosszúállók-játékról, különös tekintettel a főgonosz kilétét tekintve.

Merthogy az első mozgóképen bár csak néhány pillanat erejéig bukkant fel, és akkor is csak részletekben, azonban így is elég sokan meg voltak győződve róla, hogy, ami mostantól már teljesen hivatalos információ, hiszen a Marvel szóvivője hivatalosan is megerősítette ezt a Polygon munkatársainak.Taskmaster felvonultatása azért izgalmas, mert aki nem ismerné a Marvel egyik legfélelmetesebb ellenfelét, annak annyit kell tudnia róla elöljáróban, hogy képes átvenni bárkinek a harcmodorát és képességeit, vagyis gyakorlatilag a saját tükörképünkkel harcolhatunk majd meg, ha szembe kerülünk vele.