Ő lenne a GTA VI első karaktere, aki kiszivárgott?

Az állítólagos GTA VI szivárgásokból Dunát lehetne rekeszteni, ellentmondásos információk hada sorakozik minden héten, és nem is lehet eldönteni, hogy melyik igaz, melyik nem, úgyhogy most is érdemes szódával kezelni a híreket.









Egy motion capture színész, Jorge Consejo önéletrajzában fel van tüntetve, hogy együtt dolgozott a Rockstar Games-szel 2018-ban, ráadásul. Egy "The Mexican", azaz A Mexikói néven futó karaktert formált meg elviekben.Ennél is érdekesebb, hogy amikor ezzel szembesítették Twitteren a színészt, mindössze annyit mondott rá, hogy se megerősíteni, se tagadni nem tudja az információt, majd a mondatot egy kacsintós hangulatjellel zárta.