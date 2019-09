Nyúlfarknyi videón a Persona 5 Royal új Fafnirja

Az Atlus egy friss kedvcsinálót mutatott be a Persona 5 Royal -ról, mely sajnos egészen rövidkére sikeredett, ezáltal nem is a Youtube-on, hanem a Twitteren mutatták be, noha mindez fikarcnyit sem változtat a dolgon.

A kérdéses videónak egyébiránt célja és rendeltetése is volt, mégpedig az, hogy alaposan, aki démonként több Megami Tensei-játékban felbukkant már, és biztosan most is nagy fejtörést okoz majd nekünk.Bár túl sok érdekességet ez a felvétel még nem tartalmaz, de ha mégis meghozta volna a kedvedet a játékhoz, a Persona 5 Royal érkezését 2020 tavaszán várjuk a mi régiónkban, méghozzá kizárólag PS4-re.