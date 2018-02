Nyúlfarknyi trailert kapott a Nintendo Switch-re érkező Bayonetta 2

A Nintendo egy újabb kedvcsinálóval gyarapította a hamarosan Nintendo Switch-re is megjelenő Bayonetta 2 -t, aminek jóvoltából most egy 60fps-sel szaladgáló felvételt tekinthetünk meg a közelgő alkotásról.

A szexi Bayonetta különleges és intenzív kalandjait ugyanis hamarosan már Nintendo Switch alatt is megtapasztalhatjuk majd, hiszen, és amennyiben megvásároljuk magunknak, dobozkájában megtaláljuk az első epizód letöltőkódját is.A nagy ismerkedésre egyébként nemcsak azért érdemes sort keríteni most Bayonettával, mert egy nagyszerű hack and slash akciózásról van szó, hanem azért is, mert úton van már a harmadik rész, ami várhatóan kizárólag Nintendo Switch-re jelenhet majd meg. Először legalábbis!

