Nyúlfarknyi gameplay videón a Shadow of the Tomb Raider ügyességi elemei

A Square Enix egy újabb rövidke gameplay videóval örvendeztette meg a Lara Croft legújabb kalandjaira várakozó rajongókat, ezáltal alig 40 másodpercben ugyan, de ismerkedhetünk a Shadow of the Tomb Raider ügyességi elemeivel.

Merthogy a játék ezúttal sem csak a féktelen akciózásról szól majd, hanem a korábbi részek nyomdokain haladva megannyi ugrabugrálás, falmászás, csapda és egyéb akadályok legyűrése várhat benne ránk.Ha kíváncsi vagy egy kifejezetten ezekre a jelenetekre fókuszáló gameplay felvételre, egy percig se halogasd az alábbi kedvcsináló megtekintését. A Shadow of the Tomb Raider szeptember 14-én érkezik PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

Nézd nagyban ezt a videót!