Nyúlfarknyi előzetes vezeti fel a The Walking Dead: The Final Season következő epizódját

Augusztusban elrajtolt a The Walking Dead: The Final Season az első epizóddal, a Done Runninggal, a következő felvonás pedig már gyakorlatilag a küszöbön van, lévén szeptember 25-én jön a Suffer the Children névre keresztelt folytatás.

A fejlesztők egy szűkszavú Twitter bejegyzésben publikáltak egy roppant rövidke előzetest, mely a második epizód hétfőn,, legalábbis a bejegyzés alá nagybetűkkel odaírt "HÉTFŐ" erre enged következtetni.Eme pár bevágott képkocka is iszonyatosan baljós hangulatot sugároz, egészen biztosan szállítani fogja a következő epizód is a már a nyitány által lefektetett zord hangulatot, most már csak ki kell várnunk ezt a pár napot, míg befut a folytatás.