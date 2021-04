Nyugi, nem tolták el a Halo Infinite-et 2022-re, kamu az egész

A külföldi Kotaku magazin csúnyán bedőlt egy egyértelműen kamu Twitter-fióknak, lévén egy mindössze 53 követővel rendelkezik profil kiposztolta, hogy 2022-re halasztotta a Microsoft az idénre datált Halo Infinite premierjét.

Ezt az említett sajtóorgánum kérdés nélkül le is hozta, és ez seperc alatt bejárta a világhálót, és szinte tényként vette át több forrás is, hogy jövő évre csúszott a szóban forgó játék debütálása. A Kotaku azonban elismerte a hibát, miszerintEnnek értelmében tehát továbbra is 2021-ben számíthatunk a szoftver megjelenésére, bár azt még mindig nem tudjuk, hogy pontosan mikor vehetjük át ismételten Master Chief felett az irányítást.