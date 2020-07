Nyugi, még mindig megszerezheted ingyen a Watch Dogs 2-t

Tegnap este a Ubisoft Forward 2020 esemény alatt kellemetlen tapasztalat volt, hogy szinte nem is lehetett bejutni a Uplay rendszerébe, lévén olyan szintű túlterheltség volt, amire ritkán van példa, viszont a Ubisoft kompenzál.

Most bárki ingyen és bérmentve lecsaphat arra a Watch Dogs 2 -re, amit eredetileg úgy ígért be a francia stúdió, hogy az event nézői húzhatják be majd ingyen. A feladat a következő: látogassatok el a Ubisoft Forward aloldalára , ahol egy bejelentkezést követően már a könyvtáratokba helyezhetitek a hackelős őrület második felvonását., így a Watch Dogs Legionben hordható kabát sem marad el, a The Division 2 Apparel Cache Key Packet is megkapjuk, valamint a fejszét az Assassin's Creed Valhallához.