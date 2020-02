Nyugi, még mindig készül a Bayonetta 3

Az első bejelentés óta eltelt három év, azóta pedig nagy ritkán hallunk csak a Bayonetta 3 felől, így joggal merült fel sokakban a kérdés, hogy minden rendben megy-e a munkálatokkal, nem ütköztek-e esetleg valamiféle akadályba a háttérben.

A készítők egyike, Hideki Kamiya most megnyugtatott mindenkit a Famitsu magazinnak adott interjújában, miszerint az elmúlt három évben nagyon szépen haladt a fejlesztés, sőt még azt is elhintette, hogy rengeteg rejtett kis titok van a 2017-es teaserben - ezt alább be is tesszük, hogy tudjatok rajta ismét csámcsogni.A megjelenés kapcsán még nem kaptunk információt, így fogalmunk sincs róla, hogy mikor debütálhat az alkotás, de elég sok projekt mozgolódik egyszerre a Platinum Games körül, szóval egyáltalán nem unatkoznak a srácok.

Nézd nagyban ezt a videót!