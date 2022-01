Nyugi, a Shadow Warrior 3 nem lesz 500 óra hosszú

A minap nem kis mém-hadjárat indult a Dying Light 2: Stay Human hossza kapcsán, lévén az alkotók meghirdették, hogy 500 órányi tartalommal fog bírni a zombis móka, erre pedig most a Shadow Warrior 3 készítői is reagáltak.

Egy tweetben megerősítették, hogy az ő játékuk is 500 óráig fog tartani - már amennyiben 60-szor végigjátsszuk. Nyilván viccről van szó, de ha szó szerint vesszük, akkor ez azt jelenti, hogy, ami nagy valószínűséggel a főtörténet hosszát hivatott jelezni. Shadow Warrior 3 megjelenését tavalyra tervezték, de késedelembe esett. A fejlesztőcsapat kijelentette, hogy további részletek és pontos megjelenési dátum "hamarosan" érkezik, szóval maradjatok velünk a következő hetekben. Remélhetőleg a korábban bejelentett Xbox One, PS4 és PC mellett Xbox Series X/S-re és PS5-re is megjelenik.