Nyugdíjba küldi a Fermi GPU-val szerelt grafikus kártyákat az Nvidia

Jelentős lépésre szánta el magát az Nvidia, akik a minap bejelentették, hogy nyugdíjba küldik a Fermi GPU-val szerelt grafikus kártyákat, amit az első tervek alapján már tavaly év végén szerettek volna meglépni.

Akkoriban azonban felbukkant a Spectre sebezhetőség, és a gyártónak előbb be kellett foltoznia a problémát, ami időközben sikerült, tehát most már tényleg nyugodt szívvel, biztonsági rések nélkül vonhatja ki a kártyákat a piacról, ami természetesen nem azt jelenti, hogy a kérdéses VGA-k nem működnek többé, mindössze a támogatásuk szűnik meg, többségüket ugyanis már úgysem lehetett raktárról sem kapni.A rendelkezés, beleértve a GT és GTX megjelölésű modelleket is. A rendelkezés életbe lépését követően egyébiránt az Nvidia kínálatában már csak DirectX 12-kompatibilis VGA-k maradnak.