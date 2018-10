Nyugaton is megjelenik PS4-re a The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel I és II

Az XSEED Games bejelentette, hogy terveik szerint a jövő évben két nagyszerű alkotással is megörvendeztetik a japán akció-szerepjátékok kedvelőit, lévén elhozzák nyugatra a The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel első és második részét.

A kizárólag PS4-re megjelenő két epizód 2019 elején roboghat majd be közénk, és nemcsak digitális, hanem kézzel fogható formában is lecsaphatunk majd rá, sőt mi több, mindkettő beszerezhető lesz egy speciális kiadásban. The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel Decisive Edition például a játék mellett egy 50 Mira pénzérme replikát, egy zenei CD-t, valamint egy fémdobozt tartalmaz majd, míg a The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II Relentless Edition egy Ouroboros emblémás kitűző mellett szintén zenei CD-vel és fémdobozzal örvendezteti meg a vásárlókat.