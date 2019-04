Nyomozást indít a brit kormány az Xbox-szal, a PlayStationnel és a Nintendóval szemben

A brit kormány nyomozást indított az Xbox-szal, a PlayStationnel és a Nintendoval szemben, hogy komolyabban is megvizsgálják az online szolgáltatásaikat, azaz az Xbox Live-ot, a PSN-t és a Switch Online-t.

Főként azt fogják tüzetesebben átnézni, hogy milyen áremelkedésekkel dolgoznak a különféle cégek a saját szolgáltatásaik esetében, mennyi játékot ajánlanak az előfizető tagok számára havonta, a rendelések visszavonása és vásárlások visszatérítése is górcső alá lesz véve, illetve az automatikus megújítás körülményeit is megvizsgálják.A Competition and Markets Authority kormányügynökség végzi az egész nyomozást,. Persze egyelőre nem találtak semmi kifogásolhatót, de ha mégis valami turpisságra bukkannak, ami sérti a fogyasztóvédelmi törvényeket, akkor komoly következményekre számíthat az adott vállalat.Ha esetleg te is panaszt nyújtanál be ezen szolgáltatások kapcsán, kattints IDE , majd az oldalon lévő elérhetőségek segítségével te is segítheted a kormányszerv nyomozását!