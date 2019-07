Nyolcrészesre tervezik a The Dark Pictures-antológiát a Man of Medan fejlesztői

A Supermassive Games kezei között formálódó The Dark Pictures-széria kapcsán árulkodott egy kicsit a stúdió CEO-ja, Pete Samuels, aminek az első tagja ugyebár a Man of Medan lesz.

Ahogyan az a vele készült interjúból kiderült, 8 részes antológiának tervezik a The Dark Pictures-t, a központi kapocs pedig egy karakter, a The Curator lesz. Minden más aspektusból viszont, így amikor bejelentik majd az antológia következő részét, rá tudjunk csodálkozni annak mivoltára.A tervek szerint évente két játékot fognak kiadni a The Dark Pictures keretein belül, mindegyiken más fog dolgozni, azaz más rendezők, írók, színészek, satöbbi. Az első epizód, azaz a The Dark Pictures: Man of Medan augusztus 30-án jelenik meg PC-re, PS4-re és Xbox One-ra.