Nyolc percnyi gameplay érkezett a The Dark Pictures: Little Hope-ról

A Dark Pictures néven futó játékantológia következő darabja, a Little Hope kapcsán publikált a Supermassive Games nyolc percnyi gameplay felvételt, aminek köszönhetően behatóbban is ismerkedhetünk a kalanddal.

Az Until Dawn fejlesztőinek új játékáról van szó, amiben a különböző epizódokról azt kell tudni, hogy nem kapcsolódnak szorosan egymáshoz, legfeljebb tematikájukban, hangulatukban találni közös pontokat. A Little Hope sem fog nagyon közösködni az előző etappal, a Man of Medannal.Eredetileg úgy volt, hogy a Little Hope-ot még ennek az esztendőnek a második negyedévében élvezhetjük, ám a járvány által előidézett otthoni munkára való átállás miatt. Addig is itt van a szóban forgó gameplay videó:

Nézd nagyban ezt a videót!