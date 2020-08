Nyolc év után ismét hivatalos frissítést kap a Left 4 Dead 2

A mai napig virágzik a Left 4 Dead 2 közössége, köszönhetően annak a rengeteg modnak és kreatív újdonságnak, amit a közösség ránt össze, azonban a Valve túlzottan nem erőlteti meg magát, lévén 8 éve nem adtak ki hivatalos update-et.

Most ez változik, tekintve hogy az első részből ismeretes The Last Stand pályát bepakolják az alkotásba, ami a Survival játékmódból lehet ismerős. Igen ám, viszontA későbbiekben további részleteket ígér a stúdió, viszont mivel felkaroltak egy közösségi projektet, így gyaníthatjuk, hogy többet kapunk egy szimpla Survival pályánál - netán egy vadonatúj kampányfejezet épül majd a The Last Stand pálya köré?

