Nyitottabb világot ígérnek a fejlesztők a The Surge 2-höz

Miután a Deck13 bejelentette, hogy teljes gőzzel készülődik a The Surge 2 , várható volt, hogy a külföldi magazinok azonnal megkörnyékezik őket, hogy egy-egy interjúval és trükkös kérdéssel újabb részleteket húzzanak ki belőlük.

Eredményt azonban csak az Everyeye és a Hobby Consolas újságíróinak sikerült elérniük, akik Jan Klose kreatív igazgatót és Hetényi Ádám dizájnert tudták mikrofonvégre kapni, akik többek között elárulták, hogy minden eddiginél nyitottabb világ vár majd a játékosokra a The Surge 2 -ben.Persze a játék ettől még, melyek mellett megjelenik a karakterkészítés lehetősége, de hősünk fejlesztése mellett a nehézséget is magasabb szintre állítják, méghozzá mélyebb és összetettebb harcrendszerek és alaposabb mellékküldetések társaságában. The Surge 2 pontos megjelenési dátummal még nem rendelkezik, de az biztos, hogy valamikor jövőre érkezik PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.