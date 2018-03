Nyitott világú Star Wars játékon dolgozik az EA Vancouver

Bár korábban néhány pletyka azt állította, hogy a Disney nem túl elégedett az EA teljesítményével a Star Wars játékok tekintetében, azonban a legfrissebb hírek szerint a kiadónál zavartalanul folyhatnak a munkálatok.

Ezt bizonyítja legalábbis az, hogy az EA Vancouver zászlaja alatt most egy új álláshirdetés jelent meg a vállalat hivatalos karrieroldalán, amiből kiderült, hogy a veterán csapathozMivel a leendő munkatársnak értenie kell olyan dolgokhoz, mint a matchmaking, a live services vagy a legkülönfélébb online lehetőségek, ezért biztosak lehetünk abban, hogy ha lesz is benne egyjátékos mód, mellette a multiplayer is kimagasló szerepet kaphat. Kíváncsian várjuk a fejleményeket!