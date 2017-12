Nyitott világú Adventure Time játék érkezik PC-re és konzolokra

Nagyszerű hírekkel szolgálhatunk az Adventure Time-sorozat kedvelőinek, jövő tavasszal ugyanis végre egy nagyszabású, nyitott világú akciójáték érkezik PC-re és konzolokra egyaránt a népszerű franchise alapján.

































Az Adventure Time: Pirates of the Enchiridion címmel érkező játékot a Climax Studios készíti, és felvonultatja majd az összes jól ismert karaktert, miközben Land of Ooo megannyi csodálatos vidékét szabadon felfedezhetjük, titkokra bukkanhatunk, lootot gyűjthetünk és átélhetünk egy izgalmas sztorit.A játékban teljes egészében a sorozatra jellemző megjelenés és művészeti stílus vár ránk, méghozzátársaságában, akiknek nemcsak a képességeit erősíthetjük, hanem tárgyakat, fegyvereket, varázslatokat és varázsitalokat is használhatunk velük.Az Adventure Time: Pirates of the Enchiridion pontos megjelenési dátummal még nem rendelkezik, de PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re is megjelenhet tavasszal.