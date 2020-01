Nyílt bétát kap még januárban a Legends of Runaterra kártyajáték

Két kisebb tesztkör után most jön egy nyílt béta is a Legends of Runaterra nevű, League of Legends-en alapuló kártyajátékhoz, amelynek a teljes megjelenése valamikor 2020 végére tehető.

Január 24-én nyílnak meg a kapuk a nyílt bétázás előtt, ráadásul a Riot Games még azok számára is kedveskedik, akik a korábbi két tesztben részt vettek, ugyanis valamiféle bónusz ajándék vár rájuk az első bejelentkezést követően. Akik január 19-éig regisztrálnak a kapcsolódó portálon Ehhez persze kelleni fog egy Riot Account is, de semeddig nem tart készíteni egyet, szimplán néhány alapadatot kell megadnunk hozzá. Aki viszont nem élne ezzel a lehetőséggel, azzal január 24-én találkozunk a csatamezőkön!