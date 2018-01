Nyárra csúszott a We Happy Few megjelenése

Az eredetileg tervezett áprilisi dátumhoz mérten még tovább kell várniuk a rajongóknak a We Happy Few megjelenésére, a Compulsion Games ugyanis bejelentette, hogy sajnálatukra csak nyárra készülnek el a munkálatokkal.

Különösebb indokkal nem szolgáltak a készítők, csak a szokásos szöveget fújták, miszerint We Happy Few eredetileg még 2015-ben kezdte életét egy Kickstarter-kampánnyal, és bár időközben elérhetővé vált PC-re és Xbox One-ra is korai változatban, sőt egy PS4-es átiratot is bejelentettek hozzá, amelyek együtt valamikor nyáron jelenhetnek meg végleges formában.A készítők a sajnálkozás mellett egy friss fejlesztői naplót is hoztak nekünk a We Happy Few -ról, aminek az utolsó pár másodperce a lényeg, ez ugyanis egy a sztorit felvezető teaser lett.

