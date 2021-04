Nyárra csúszik a Resident Evil Village többjátékos módja

Eredetileg a Resident Evil: Village-dzsel együtt debütált volna a többjátékos módra kihegyezett RE:Verse, amiben az ismert karakterekkel ütközhetünk meg egy kvázi deathmatch-ben, viszont a Capcom végül nyárra tolta a megjelenését.

A kérdéses kombó május 7-én jelent volna meg, így azonban már csak a szólóélményt várhatjuk ekkorra, a RE:Verse-t nem. Azt nem tudni pontosan, hogy a nyári szezonban nagyjából mikor várható, de igazából valljuk be, nem sokakat mozgatott eddig sem ez a multiplayer lehetőség.Több béta tesztet is tartott a stúdió a negatív visszajelzések miatt, ugyanis többen nem tartották túlzottan jónak a RE:Verse-t, és ennek meg is lett a böjtje, lévén vélhetően ennek köszönhetően tolták el a nyári időszakra a megjelenést. Mondanánk, hogy kíváncsian várjuk, de azért a Resident Evil Village jobban mozgat minket...