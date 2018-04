Nyáron indul a PUBG első e-sport bajnoksága

Brendan Green és a PUBG Corp bejelentette, hogy a PlayerUnknown's Battleground töretlen népszerűségének köszönhetően még idén nyáron elindítják a PUBG első e-sport bajnokságát, mely PUBG Global Invitaional 2018 név alatt kerül megrendezésre.

Minderre ráadásul tőlünk nem is olyan túl távol kerül sor, hiszen a kérdéses bajnokság Berlinben lesz, méghozzá július 25. és július 29. között, részeként pedigÉrdekesség, hogy a bajnokság részeként két bajnokot is választanak majd - és bizonyára ennek megfelelően alakulnak a versenyek -, ezáltal egyet, aki belső nézetből, egyet pedig, aki külső nézetből tudott az élre törni.A PUBG kapcsán egyébiránt már tavaly is megrendeztek egy bajnokságot, de arra akkor a gamescom 2017 keretein belül került sor, és mindössze 350 ezer dolláros összdíjazásért küzdöttek a felek, most azonban egy sokkal komolyabb rendezvény várható.