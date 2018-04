Nyáron indul a Naruto To Boruto: Shinobi Striker második nyílt bétája

A Bandai Namco bejelentette, hogy az első béta sikerét követően július végén megrendezik a Naruto to Boruto: Shinobi Striker második nyílt bétáját, aminek jóvoltából ismét lehetőségük lesz a rajongóknak szabadon belekóstolni az alkotásba.

A tervek szerint a Naruto to Boruto: Shinobi Striker második bétája július vége és augusztus eleje között indul útnak, amit maga Noriaki Niino, a játék producere jelentett be egy videóban, méghozzá néhány extra információ mellett.Lehullt a lepel ugyanis két újabb karakterről, így, akik közül előbbi gyógyító, utóbbi egy védekező típusú karakternek ígérkezik.Rajtuk kívül hallottunk még egy Hidden Leaf Village nevű modern pályáról is, mely leginkább a kezdők számára lesz ideális némi gyakorlásra. A második nyílt béta pontosabb részleteit a későbbiekben közlik majd a készítők.

