Nyáron érkezik A katedrális alapján készülő kalandjáték

A zseniális és művészi kalandjátékairól ismert Daedalic Entertainment csapata a Twitteren keresztül jelentette be, hogy a Ken Follett legendás regénye, avagy a felénk csak A katedrális néven ismert alkotás alapján készülő videojátékuk még a nyáron megjelenhet.

A csapat a jól ismert műből - amelyből egy emlékezetes filmsorozat is készült - egy 2D-s interaktív thrillert készítettek, legalábbis ők így jellemezték a játékot, amely The Pillars of the Earth címmel valamikor a nyáron jelenik majd meg PC-re, Mac-re, PS4-re és Xbox One-ra.Mint ismert, az alkotás a 12. századi Angliában játszódó történet teljes interaktív adaptációjának ígérkezik, amiből azonban többet is megtudhatunk majd egy kicsit a sztori hátteréről, amit döntéseinkkel némileg szintén befolyásolhatunk.