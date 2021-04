Nyár elején jön a The Elder Scrolls Online: Console Enhanced PS5-re és Xbox Series X-re

A töretlen népszerűségnek örvendő The Elder Scrolls Online hamarosan megkapja saját next-gen frissítését, miáltal a publikum felújítva élvezheti a szoftvert PS5-ön és Xbox Series X-en, lévén a Bethesda és a Zenimax bejelentette az újgenerációs variáns premierdátumát.

The Elder Scrolls Online : Console Enhanced címre keresztelt változat egészen konkrétan június 8-ára várható, amely természetesen grafikailag több fejlesztést is magában hordoz, valamit immáron stabil 60 FPS mellett élvezhetjük a kérdéses MMORPG-t. A töltési idők is megrövidülnek, tehát összességében egy sokkalta jobb élményt kapunk, és mindez ingyenes lesz a már meglévő játékosok számára.

Ezenfelül a The Elder Scrolls Online : Blackwood expanzió is életjelet adott magáról egy vadonatúj trailer formájában, ami PC-n június 1-jén debütál, míg konzolokon június 8-án a Gates of Oblivion kaland keretein belül.