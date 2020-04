Nyár elején csobbanunk Bikinifenék mélyére a SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydratedben

A klasszikus élményt felújítva szállító SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated re túlzottan sokat már nem kell várnunk, ugyanis hivatalossá vált, hogy a nyár elején megérkezik a játék.

A THQ Nordic június 23-ai premierdátummal hirdette meg a debütálást, ekkor fog megjelenni PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re is a cím. A THQ Nordic és a Purple Lamp Studios kettőse mindezt egy trailer formájában jelentette be, úgyhogy látnivalót is találtok az alábbiakban.A SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom jó pár generációval korábban ejtette rabul számtalan játékos szívét, most pedig gyönyörű vizuális megjelenítés társaságában szemezhetünk majd kedvenc karaktereinkkel, az ikonikus helyszíneken, az emlékezetes szituációkban.

