Novigradba kalauzol minket a Gwent következtő kiegészítője

Újabb kiegészítőt jelentett be a CD Projekt RED csapata a Gwent című kártyajátékhoz, mely Novigrad címmel egyenesen a kérdéses városba kalauzol el minket, hogy felfedezzük a csodálatos metropolisz rothadó magját.

A bővítmény, akik mellé öt új, egyedi képességekkel büszkélkedő vezető is csatlakozott, de több dologgal bővült a játékmenet, így például egy új harci erőforrás érkezett Crowns név alatt, de mindez természetesen csak a jéghegy csúcsát képviseli.Ha több dolgot is kiderítenél a Novigrad kiegészítőről, az alábbi kedvcsináló részeként alaposabban is megismerkedhetsz vele, megjelenését pedig június 28-án várhatjuk PC-re, PS4-re és Xbox One-ra egyaránt.

