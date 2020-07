Novemberre csúszott a Destiny 2: Beyond Light expanzió

Bár eredetileg azt ígérte a Bungie, hogy szeptemberben fog debütálni a Destiny 2 következő nagy kiegészítője, a Beyond Light, azonban a koronavírus okozta nehézségek miatt kénytelenek beiktatni egy halasztást.

Két hónapnyi késésre lehet számítani, ami azt jelenti a gyakorlatban, hogy a Beyond Light majd csak. Egy blogposztban fogalmazta meg a Bungie, hogy az elmúlt hónapok roppant nagy kihívást tártak a csapat elé, ugyanis teljesen újra kellett tanulniuk a közös munka fogalmát az otthonról történő fejlesztés során.Ez a gyakorlatban egy megjelenésekben gazdag novembert fog eredményezni, lévén napok választják el egymást a Cyberpunk 2077-től, a Destiny 2 : Beyond Lighttól, valamint az Assassin's Creed Valhallától. Erős generációzárás lesz, az is biztos.