Nem tudja tartani a korábban kijelölt szeptemberi premier dátumát a Microids csapata a Blacksad: Under the Skin kapcsán, így az ötvenes évekbe kalauzoló antropomorf detektívkaland megjelenését novemberre tolta a kiadó.

A népszerű Blacksad képregények adaptációjaként megismert alkotás kapcsán így máris rögzíthetjük magunkban, hogy az új tervezet szerint, méghozzá PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re is.Hogy könnyebb legyen elviselni a jégre tételt, a Pendulo Studios fejlesztésében készülő Blacksad: Under the Skin -hez egy látványos mozgókép is érkezett, mely fejlesztői naplóként az alkotás hátterébe enged egy csipetnyi betekintést.

